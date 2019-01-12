В «ДНР» для жителей вводят новый штраф. Теперь за снег

12.01.2019 09:20

Оккупационные «власти ДНР» превзошли себя в изобретении новых штрафов. Теперь жителей «ДНР» будут штрафовать за снег на дорогах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

На временно оккупированных территориях Донецкой области из-за обильных снегопадов и почти полного бездействия оккупационных «властей ДНР» образовался снеговой коллапс – в населенных пунктах почти не осталось дорог и тротуаров, так как проезжая часть либо не чистилась, либо чистилась так, что на дороге оставался слой снежной каши глубиной почти по колено. Кроме того, начали обрушения козырьков подъездов, крыш промышленных предприятий и торговых объектов.

Однако, вместо того, чтобы попытаться хоть как-то бороться со стихией, оккупационные «власти ДНР» решили свалить всю вину за ужасное состояние дорог на жителей населенных пунктов, а, кроме того, собрать очередные штрафы – за СНЕГ(!!!).

Вот как об этом сообщают: «За выброс снега на проезжую часть на т1 теперь штрафуют. Физических лиц до 1020 руб., должностных лиц до 1360 руб. За повторное нарушение до 1360 и 1700 рублей».

Жителей временно оккупированных территорий подобные «креативные подходы» привели в возмущение и негодование. Вот что пишут жители временно оккупированных Макеевки и Донецка в соцсетях:

«Правильно… но только я понял военным полиции ожно выбрасывать а вот остальным – штраф»,

«Прежде чем штрафовать за выброс снега на проезжую часть нужно сначала ее почистить»,

«Пусть сначала расчистят дороги, чтоб было видно где эта самая проезжая часть. А так пока все тротуар....»,

«Вы почистите хорошо блин дороги а потом штрафуйте с коляской должна ходить по проезжей части, и бояться чтобы не какой то не нормальный летел и незбил»,

«Сейчас сижу и наблюдаю как в центре города падают огромные сосульки и пласты снега с крыш! Чего ждём, господа? Пока кого нибудь не прибьёт? Может начнём штрафовать жилищные конторы, которые вовремя это все не убирают? Хотя их тоже можно понять, кто будет работать за три тысячи!»,

«То есть наваливать горы снега под 2 метра в высоту, которые занимают тротуар можно? Пешеходу местами пройти не где».

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