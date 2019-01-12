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Архив - Донецкая область

В Донецке пассажиры трамваев передвигают автомобили, заблокировавшие движение

12.01.2019 19:16
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В Донецке пассажиры трамваев передвигают автомобили, заблокировавшие движение

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке водители автомобилей паркуются практически на трамвайных путях. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях. Также они публикуют фотодоказательства, пишут Донецкие новости.
На одном из фото видно, как пассажиры трамвая отодвигают машину, чтобы освободить проезд.
Виктория: «Правильно мужики взяли и подвинули… А еще бы лучше оттянуть ее куда подальше и пускай ищет… Всегда при парковке нужно смотреть не помешаешь ли ты общественному транспорту»;
Денис: «Правильно, если бы еще перевернули на крышу»;
Виталий: «Лучше сразу на крышу перекидывать»;
Елена: «Эвакуатор. И пусть отлистывает за тупость свою. То мужики еще молодцы, морду не разбили»;
Валентин: «Перевернуть надо было»;
Владимир: «Вызвать ГАИ и потом взыскать бабло за простой транспорта».
Стоит отметить, что движение трамвая маршрута № 9 и № 10 было блокировано рядом со зданием городского отдела «полиции».



Теги: Донецк, Донбасс, движение, пассажиры, трамвай, автомобиль
 
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