- В Донецке пассажиры трамваев передвигают автомобили, заблокировавшие движение19:16
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"18:20
- «ДНР»: Банда Сафоненко17:29
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей15:32
- Протестующим на ГП «Селидовуголь» начали выплачивать долги по зарплате, женщины приостановили голодовку15:07
- Очевидцы: На КПП ОРДО снимают отпечатки пальцев и проверяют телефоны. Соцсети лучше удалить14:51
- При попытке вернуть «ЛДНР» Киев может потерять всю страну - политолог14:29
- Наблюдатели СММ ОБСЕ подтверждают смерть мирных жителей на блокпосту «ДНР»14:10
- Черный Ленин "ДНРовец" Айо признал: "Никаких "народных республик" нет, мы колонии для олигархов". ВИДЕО13:32
- Торецк снова без воды, подозревают повреждение водопровода12:30
В Донецке пассажиры трамваев передвигают автомобили, заблокировавшие движение
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке водители автомобилей паркуются практически на трамвайных путях. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях. Также они публикуют фотодоказательства, пишут Донецкие новости.
На одном из фото видно, как пассажиры трамвая отодвигают машину, чтобы освободить проезд.
Виктория: «Правильно мужики взяли и подвинули… А еще бы лучше оттянуть ее куда подальше и пускай ищет… Всегда при парковке нужно смотреть не помешаешь ли ты общественному транспорту»;
Денис: «Правильно, если бы еще перевернули на крышу»;
Виталий: «Лучше сразу на крышу перекидывать»;
Елена: «Эвакуатор. И пусть отлистывает за тупость свою. То мужики еще молодцы, морду не разбили»;
Валентин: «Перевернуть надо было»;
Владимир: «Вызвать ГАИ и потом взыскать бабло за простой транспорта».
Стоит отметить, что движение трамвая маршрута № 9 и № 10 было блокировано рядом со зданием городского отдела «полиции».
Теги: Донецк, Донбасс, движение, пассажиры, трамвай, автомобиль
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"19:41
- В Донецке пассажиры трамваев передвигают автомобили, заблокировавшие движение19:16
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"18:20
- Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела на Донбассе17:57
- «ДНР»: Банда Сафоненко17:29
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей15:32
- Протестующим на ГП «Селидовуголь» начали выплачивать долги по зарплате, женщины приостановили голодовку15:07
- Очевидцы: На КПП ОРДО снимают отпечатки пальцев и проверяют телефоны. Соцсети лучше удалить14:51
- При попытке вернуть «ЛДНР» Киев может потерять всю страну - политолог14:29
- Наблюдатели СММ ОБСЕ подтверждают смерть мирных жителей на блокпосту «ДНР»14:10
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"19:41
- В Донецке пассажиры трамваев передвигают автомобили, заблокировавшие движение19:16
- Серо и уныло!: в сети показали новые снимки из Керчи18:59
- Как цвет волос влияет на привлекательность женщины18:38
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"18:20
- Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела на Донбассе17:57
- «ДНР»: Банда Сафоненко17:29
- Официально: контракт на поставки ВСУ мощных турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 подписан17:04
- Как Европа несет Украине «независимость»16:39
- Британские ученые назвали самое эффективное средство от кашля16:15
- Как цвет волос влияет на привлекательность женщины18:38
- Британские ученые назвали самое эффективное средство от кашля16:15
- Для чого 12 січня на перехрестях вигукують імена хворих людей, а на стіл подають їжу без солі09:56
- Почему уже нельзя просто выбрасывать молочные зубы ребенка22:31
- Медики подсказали, как спастись от переохлаждения21:31
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции20:15
- Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье16:47
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО