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В Донецкой области автобус столкнулся с легковушкой: Трое погибших
В Краматорске (Донецкая обл.) в результате ДТП погибли трое граждан, еще двое –госпитализированы. Об этом сегодня, 12 января, сообщаю Донецкие новости с ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
По предварительным данным – водитель авто ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом «Старый город - Малотарановка». Семья из трех человек погибла на месте, водитель и еще одна пассажирка – в больнице. По факту возбуждено уголовное производство.
«Авария произошла сегодня, около 11:00. 61-летний водитель авто ВАЗ 2110 не справился с управлением транспорта, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с общественным автобусом. В результате 3 пассажира легковушки погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, водитель получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что мужчина не выбрал безопасный скоростной режим.
20 пассажиров маршрутного такси не пострадали.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Краматорск, автобус, столкновение, ДТП, ВАЗ
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