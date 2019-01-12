Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ВСУ наказали боевиков за срыв перемирия: у террористов пополнение в "бригаде-200"

12.01.2019 08:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ наказали боевиков за срыв перемирия: у террористов пополнение в "бригаде-200"

Жаркие бои 11 января охватили сразу три направления фронта, оккупанты традиционно сорвали перемирие и использовали против сил ООС различное вооружение. По данным Штаба ООС, террористы за минувшую пятницу семь раз нарушили режим тишины.
В результате вражеских провокаций силы ООС понесли не летальные потери. Как стало известно из утренней сводки ООС, двое защитников Украины ранены. Однако у боевиков более крупные потери, в результате адекватной "ответки" от ВСУ, которая не нарушила при этом минские соглашения, у боевиков есть убитые и раненые. По данным нашей разведки двое оккупантов уничтожены, еще двое ранены. Террористы сорвали перемирие на луганском, донецком и мариупольском направлениях. Боевики применили против сил ООС гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы российских наемников попали расположения ВСУ вблизи Кряковки, Новомихайловки, Водяного, Лебединского, Гнутово. С начала текущих суток 12 января террористы пока не открывали огонь по защитникам Украины. Бойцы ВСУ подчеркивают - они крепко держат оборону, ситуация на линии разграничения находится под полным контролем украинских военных.



Теги: Донбасс, погибли, боевики, ВСУ, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх