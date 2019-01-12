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ВСУ наказали боевиков за срыв перемирия: у террористов пополнение в "бригаде-200"
Жаркие бои 11 января охватили сразу три направления фронта, оккупанты традиционно сорвали перемирие и использовали против сил ООС различное вооружение. По данным Штаба ООС, террористы за минувшую пятницу семь раз нарушили режим тишины.
В результате вражеских провокаций силы ООС понесли не летальные потери. Как стало известно из утренней сводки ООС, двое защитников Украины ранены. Однако у боевиков более крупные потери, в результате адекватной "ответки" от ВСУ, которая не нарушила при этом минские соглашения, у боевиков есть убитые и раненые. По данным нашей разведки двое оккупантов уничтожены, еще двое ранены. Террористы сорвали перемирие на луганском, донецком и мариупольском направлениях. Боевики применили против сил ООС гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы российских наемников попали расположения ВСУ вблизи Кряковки, Новомихайловки, Водяного, Лебединского, Гнутово. С начала текущих суток 12 января террористы пока не открывали огонь по защитникам Украины. Бойцы ВСУ подчеркивают - они крепко держат оборону, ситуация на линии разграничения находится под полным контролем украинских военных.
Теги: Донбасс, погибли, боевики, ВСУ, террористы
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