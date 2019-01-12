Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"

12.01.2019 18:20

Даже ярые сепаратисты на Донбассе уже "прозрели" и завидуют украинцам, которым посчастливилось не попасть в "Л/ДНР".

Жесткий пост по поводу "республик" написал сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".

Сепаратистов вывела из себя ситуация, которая сложилась на КПП "ДНР" на линии разграничения с неоккупированной Украиной. Там граждане в мороз вынуждены простаивать в огромных очередях часы, пока боевики соизволят их пропустить. Нередки случаи смертей и болезней граждан из-за такого поведения оккупантов. "Вопрос скотства и безразличия властей к этой проблеме фиксируем давно, последние полгода ситуация усугубилась значительно", - пожаловался сепаратистский ресурс, признав, что КПП "ДНР" даже в сравнение не идут с украинскими. "На украинской стороне… этим вопросом озадачились еще с начала предыдущего года. Бесконечно выделяются средства на обустройство пунктов, создание сетей под миротворческие посты, проведение коммуникаций, увеличение пропускной способности и методической работы со служащими на постах… Украинская сторона не спеша производит качественные улучшения", - признали террористы. Они спустя почти 5 лет оккупации "прозрели" и поняли, что для ставленников Кремля Донбасс лишь кормушка и жители их не интересуют. "Что мы видим на нашей стороне - потерявших всякий интерес к людям управителей, отъевших хари, не приближающихся к линии фронта и на 20 километров, самолюбующееся быдло… Получив (у Москвы - ред.) мандат на управление территорией, не сильно интересуются повесткой, запросами внутренними и внешними", - констатировал "Донецкий Абориген". Он предупредил, что вскоре для освобождения Донбасса даже не понадобится даже наступление ВСУ, местные жители сами снесут российских ставленников. "Чинуши фактически своей безграмотностью и апатией сознательно или бессознательно готовят основание для передачи под контроль Европы наших территорий", - устроил истерику сепаратистский ресурс.