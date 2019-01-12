- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"18:20
- «ДНР»: Банда Сафоненко17:29
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей15:32
- Протестующим на ГП «Селидовуголь» начали выплачивать долги по зарплате, женщины приостановили голодовку15:07
- Очевидцы: На КПП ОРДО снимают отпечатки пальцев и проверяют телефоны. Соцсети лучше удалить14:51
- При попытке вернуть «ЛДНР» Киев может потерять всю страну - политолог14:29
- Наблюдатели СММ ОБСЕ подтверждают смерть мирных жителей на блокпосту «ДНР»14:10
- Черный Ленин "ДНРовец" Айо признал: "Никаких "народных республик" нет, мы колонии для олигархов". ВИДЕО13:32
- Торецк снова без воды, подозревают повреждение водопровода12:30
- Отсутствие автобусов: В ОБСЕ рассказали о проблемах на КПВВ11:50
Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
Даже ярые сепаратисты на Донбассе уже "прозрели" и завидуют украинцам, которым посчастливилось не попасть в "Л/ДНР".
Жесткий пост по поводу "республик" написал сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
Сепаратистов вывела из себя ситуация, которая сложилась на КПП "ДНР" на линии разграничения с неоккупированной Украиной. Там граждане в мороз вынуждены простаивать в огромных очередях часы, пока боевики соизволят их пропустить. Нередки случаи смертей и болезней граждан из-за такого поведения оккупантов. "Вопрос скотства и безразличия властей к этой проблеме фиксируем давно, последние полгода ситуация усугубилась значительно", - пожаловался сепаратистский ресурс, признав, что КПП "ДНР" даже в сравнение не идут с украинскими. "На украинской стороне… этим вопросом озадачились еще с начала предыдущего года. Бесконечно выделяются средства на обустройство пунктов, создание сетей под миротворческие посты, проведение коммуникаций, увеличение пропускной способности и методической работы со служащими на постах… Украинская сторона не спеша производит качественные улучшения", - признали террористы. Они спустя почти 5 лет оккупации "прозрели" и поняли, что для ставленников Кремля Донбасс лишь кормушка и жители их не интересуют. "Что мы видим на нашей стороне - потерявших всякий интерес к людям управителей, отъевших хари, не приближающихся к линии фронта и на 20 километров, самолюбующееся быдло… Получив (у Москвы - ред.) мандат на управление территорией, не сильно интересуются повесткой, запросами внутренними и внешними", - констатировал "Донецкий Абориген". Он предупредил, что вскоре для освобождения Донбасса даже не понадобится даже наступление ВСУ, местные жители сами снесут российских ставленников. "Чинуши фактически своей безграмотностью и апатией сознательно или бессознательно готовят основание для передачи под контроль Европы наших территорий", - устроил истерику сепаратистский ресурс.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, ВСУ, КПП, пункты пропуска, очереди
- Сепаратистские СМИ сообщают о массовой коррупции на блокпостах ДНР
- В ОРДО заявили об обстреле КПП «Александровка», ранены трое людей
- Боевики на Донбассе проведут военные учения синхронно с российско-белорусскими
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»
- Боевики «ДНР» получили приказ активизировать боевые действия с 14 сентября
- У донбасских боевиков исчерпывается запас страшилок. Даешь "Правый сектор" с ядерной бомбой!
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"18:20
- Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела на Донбассе17:57
- «ДНР»: Банда Сафоненко17:29
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей15:32
- Протестующим на ГП «Селидовуголь» начали выплачивать долги по зарплате, женщины приостановили голодовку15:07
- Очевидцы: На КПП ОРДО снимают отпечатки пальцев и проверяют телефоны. Соцсети лучше удалить14:51
- При попытке вернуть «ЛДНР» Киев может потерять всю страну - политолог14:29
- Наблюдатели СММ ОБСЕ подтверждают смерть мирных жителей на блокпосту «ДНР»14:10
- Черный Ленин "ДНРовец" Айо признал: "Никаких "народных республик" нет, мы колонии для олигархов". ВИДЕО13:32
- Торецк снова без воды, подозревают повреждение водопровода12:30
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"18:20
- Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела на Донбассе17:57
- «ДНР»: Банда Сафоненко17:29
- Официально: контракт на поставки ВСУ мощных турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 подписан17:04
- Как Европа несет Украине «независимость»16:39
- Британские ученые назвали самое эффективное средство от кашля16:15
- В ближайшие дни в Украине подорожают фрукты и овощи: названа причина 15:56
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей15:32
- На ралли "Дакар" КамАЗ сбил зрителя (ВИДЕО)15:20
- Протестующим на ГП «Селидовуголь» начали выплачивать долги по зарплате, женщины приостановили голодовку15:07
- Британские ученые назвали самое эффективное средство от кашля16:15
- Для чого 12 січня на перехрестях вигукують імена хворих людей, а на стіл подають їжу без солі09:56
- Почему уже нельзя просто выбрасывать молочные зубы ребенка22:31
- Медики подсказали, как спастись от переохлаждения21:31
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции20:15
- Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье16:47
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО