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Архив - Донецкая область

Жители Горловки не верят сообщениям «СЦКК ДНР»

12.01.2019 11:09
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Жители Горловки не верят сообщениям «СЦКК ДНР»

Жители временно оккупированной Горловки не верят заявлениям «СЦКК ДНР» о «нарушениях прекращения огня».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главари боевиков «ДНР», позиционирующие себя как «представители «СЦКК ДНР», заявляют о «нарушении перемирия со стороны ВСУ». Однако, жители временно оккупированной Горловки, слышавшие с самого утра залпы вооружения боевиков «ДНР», возмущены и открыто высказывают это.
Вот какой диалог появился в одном из пабликов, подконтрольном боевикам «ДНР»:
«А сколько раз силовики ДНР нарушили режим прекращения огня?»,
«А вам зачем такая информация, или за бугром без нее не пропускают?»,
«Не люблю когда людей вводят в неведенье и врут лже пророки»,
«Вы расширьте перечень вопросов, который вас интересует, чтобы сразу удовлетворить ваше любопытство»,
«А вы владеете все такой информацией?»
«И щас во всю нарушают слышно».



Теги: Донбасс, Горловка, перемирие, ДНР, ВСУ, обстрелы, СЦКК
 
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