Жители Горловки не верят сообщениям «СЦКК ДНР»

12.01.2019 11:09

Жители временно оккупированной Горловки не верят заявлениям «СЦКК ДНР» о «нарушениях прекращения огня».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главари боевиков «ДНР», позиционирующие себя как «представители «СЦКК ДНР», заявляют о «нарушении перемирия со стороны ВСУ». Однако, жители временно оккупированной Горловки, слышавшие с самого утра залпы вооружения боевиков «ДНР», возмущены и открыто высказывают это.

Вот какой диалог появился в одном из пабликов, подконтрольном боевикам «ДНР»:

«А сколько раз силовики ДНР нарушили режим прекращения огня?»,

«А вам зачем такая информация, или за бугром без нее не пропускают?»,

«Не люблю когда людей вводят в неведенье и врут лже пророки»,

«Вы расширьте перечень вопросов, который вас интересует, чтобы сразу удовлетворить ваше любопытство»,

«А вы владеете все такой информацией?»

«И щас во всю нарушают слышно».