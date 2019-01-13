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Бойцы ВСУ ответили на провокации НВФ: противник считает потери
13.01.2019 09:45
С начала текущих суток в зоне ООС обстрелов со стороны подразделений НВФ не было. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В целом, за прошедшие сутки НВФ трижды нарушили режим тишины. Противник применил БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинских военных в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.
В результате обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
По данным украинской разведки за сутки один член НВФ погиб и один получил ранения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ВСУ, ООС
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