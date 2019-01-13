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Члены НВФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Чермалыка
Вчера подразделения НВФ обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ возле поселка Чермалык в Донецкой области.
Об этом сообщила украинская сторона СЦКК, передает donpress.com.
В СЦКК уточнили:
«Вчера, 12 января, по сообщению наблюдателя одного из подразделений Объединенных сил, во время выполнения планового полета вблизи поселка Чермалык, на северо-востоке от Мариуполя, наемники вооруженных формирований Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия БПЛА СММ ОБСЕ».
Украинская сторона СЦКК отмечает, что провокационные действия НВФ связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.
Кроме того, там уточнили:
«Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение минских договоренностей».
Теги: Россия, Донбасс, обстрел, ОБСЕ, беспилотник, Чермалык, СЦКК, НВФ, ООС
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