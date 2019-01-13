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Члены НВФ пытались продвинуться в «серой зоне»
13.01.2019 11:00
В районе неподконтрольного украинскому правительству Донецка подразделения НВФ пытались устроить вооруженную провокацию, но получили достойный ответ украинских военных. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
В штабе отметили, что возле поселка Новомихайловка, расположенного в 10 километрах к юго-западу от неподконтрольного Украине Донецка члены НВФ под прикрытием огня пытались продвинуться вперед и оборудовать свои позиции на участке местности, которая находится на нейтральной территории.
Бойцы ВСУ заметили перемещения противника, после чего командиром взвода было принято решение открыть огонь. Противник был вынужден отступить.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, серая зона, НВФ
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