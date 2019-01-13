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Мариупольцам рассказали, где откроют пункты сбора новогодних елок
В Мариуполе для сбора новогодних елок откроют специальные пункты, из которых деревья отправятся на утилизацию.
Пункты сбора откроются в каждом районе уже 14 января, сообщают местные журналисты, передает zi.dn.ua.
В городском совете Мариуполя рассказали, что сосны и елки переработают на щепу. Для удобства жителей в каждом районе откроют по несколько пунктов приема новогодних деревьев.
В Кальмиусском районе по таким адресам:
25 квартал, 2,
ул. Героическая, 31
ул. Курчатова, 55;
ул. Монтажная 1;
ул. Металлургическая, 19;
пр. Металлургов 137, 174, 181, 182, 198, 208, 217;
ул Новотрубная, 19;
пр. Никопольский 19, 50, 135;
ул. Сеченова, 98, 74.
В Центральном районе:
ул. А. Нильсена, 38;
ул. Бахчиванджи, 25.
бул. Б. Хмельницкого, 3, 18, 24, 33;
ул. Грушевского, 8;
ул. Гранитная, 140, 156, 108;
ул. Георгиевская, 66
ул. Зелинского, 94, 23; 47, 100;
ул. Куинджи, 48;
ул. Митрополитская, 98;
пр. Мира, 113, 113а, 129, 91;
пр. Металлургов, 85;
пр. Металлургов, 27, 127а;
пр. Мира, 24;
пр. Нахимова, 188, 204;
пр. Строителей, 93;
пр. Строителей, 161 162, 171, 189, 143
пер. Трамвайный, 10;
ул. Троицкая, 20, 43, 55, 67;
ул. Ф. Орлика. 88, 111, 126, 102. 112;
бул. Шевченко, 75, 276, 311, 335, 359, 228, 250.
В Левобережном районе:
ул. Азовстальская, 57, 39, 25, 160, 97;
ул. Волгодонская, 56, 9;
ул. Владимирская, 35, 23/53;
ул. В. Освободителей, 4;
ул. Газовая, 1;
ул. Гугеля, 22, 28;
пр. Единства, 41;
пр. Защитников Украины, 86.
ул. Киевская, 61а, 48/3, 3/3, 72;
ул. Короленко, 3;
ул. Ломизова, 9;
бул. Меотиды, 32/18, 8, 13/19;
бул. Морской, 10, 58, 20А, 44;
ул. Межевая, 17;
ул. Олимпийская, 75, 11;
пр. Победы, 24/19, 65, 79, 91, 113, 114, 119;
ул. Пашковского, 61, 48;
пер. Ровенский, 17;
ул. Токарева, 12;
ул. Февральская, 42, 48;
ул. 130 Таганрогской дивизии, 10, 102.
ул. 9 Мая, 18.
В Приморском районе:
ул. Гагарина, 4;
ул. Кронштадтская, 17/19;
ул. Кленовая балка, 1.
ул. Латышева, 33;
ул. Лавицкого, 16;
пр. Строителей. 67;
ул. Черноморская, 33.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, новогодняя елка, утилизация, сосна
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