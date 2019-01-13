«Прожить на эти деньги сложно». В «ДНР» рассказали, сколько потратили на пенсии в 2018 году

13.01.2019 13:44

В 2018 году пенсии на подконтрольной группировке «ДНР» территории получили 673 тысячи жителей.

Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала «Оплот».

Отмечается, что общая сумма пенсионных выплат составила 38,5 миллиарда рублей (16,3 миллиарда гривен).

В «пенсионном фонде ДНР» рассказали, что по состоянию на январь 2018 года средний размер пенсии составлял 3600 рублей (1520 гривен), а на декабрь 2018-го – 4919 рублей (2080 гривен).

При этом автор сюжета на «Оплоте» отмечает, что «прожить на эти деньги сложно».

Также рассказывается, что пенсионеры вынуждены ездить на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы получать пенсию и там.

Чтобы получить пенсии в Украине жителям неподконтрольных районов необходимо регистрироваться в качестве временно перемещенного лица (ВПЛ). При этом власти проводят так называемую верификацию, которая включает в себя проверку текущего места проживания переселенца.

Верховный суд Украины 3 мая 2018 года принял образцовое решение, признав проверки переселенцев незаконными. Юристы поясняют, что на основании этого решения каждый пенсионер имеет право обратиться в суд, и суд будет обязан вынести решение в пользу истца.

Кроме этого, в начале июля украинские правозащитники заявили, что теперь переселенцы из Донбасса для получения пенсий и социальных выплат вовсе не обязаны проходить верификацию и ожидать проверок со стороны работников органов соцзащиты.

«Новости Донбасса» описывали ситуацию в материале «Суд признал проверки переселенцев незаконными. Что это значит сейчас?».

Кабинет министров Украины обжаловал решение суда. Однако Верховный суд после этого еще несколько раз признавал незаконнымипроверки переселенцев.

Выплату пенсий всем жителям Донбасса без привязки к статусу ВПЛ поддерживают западные партнеры Украины и международные организации.

Международный комиткт Красного Креста предложил Украине помощь в предоставлении пенсий жителями неподконтрольных территорий.

В декабре 2018 года экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко заявил, что в 2014 году власти Украины «решали бюджетные проблемы», в том числе, и за счет невыплаты пенсий жителям отдельных районов Донбасса.