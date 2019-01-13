Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра

13.01.2019 22:32

Ремонтная бригада уже обнаружила место повреждения водопровода «Горловка-Торецк». К ремонту приступят завтра.

Об этом сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации города Сергей Винник на странице в Facebook, передают novosti.dn.ua.

«Успели провести подготовительные работы. На завтра запланирован ремонт водопровода. За сутки завезено 150 тонн воды на котельные города», - написал он.

В администрации просят жителей не сливать воду из систем отопления. График подвоза воды населению публикуется на странице ВЦА.

По данным ГСЧС в Донецкой области, из-за остановки подачи воды по водопроводу «Горловка - Торецк», без централизованного водоснабжения остаются города Торецк, Зализне, пгт Северное и пгт Пивденне.