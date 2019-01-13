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С начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских
С начала агрессии РФ на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 человека: погибли 269 гражданских лиц, еще 564 получили ранения.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, такие цифры предоставило управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины в ответ на запрос УНН.
"С начала агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских лица (269 погибло и 564 ранены), из них 125 детей (27 погибло и 98 ранено)", - говорится в ответе на запрос.
В управлении отметили, что в последнее время количество случаев подрыва гражданского населения на минах увеличилось в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно неподконтрольных правительству Украины и в серой зоне.
Так, за последние три месяца зафиксировали 17 случаев подрыва на минах, из них - всего два на подконтрольной правительству Украины территории. Вследствие чего восемь человек погибли и 13 получили ранения.
Также сообщается, что в 2018 году в ОРДЛО и в серой зоне произошло 65 подрывов военнослужащих на минах, вследствие чего 25 военных погибли, 84 - получили ранения.
От разрыва мин на Донбассе с начала 2019 года погибли 10 человек.
Ранее сообщалось, что Украина стала мировым лидером по количеству погибших от взрывов мин. По загрязненности территорий минами Украина третья.
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подсчитали, что расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.
Теги: Россия, Донбасс, война, мины, подрыв, Минобороны, ОРДЛО
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