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Сложная и опасная: В МККК сообщили о ситуации на КПВВ
Очереди при въезде на свободную территорию Украины являются смертельно опасным явлением зимой. За день 10 января в Донецкой области на пункте пропуска скончались трое мирных жителей. Об этом говорится сообщении Международного Комитета Красного Креста в Украине.
В комитете утверждают, что причиной смерти людей стали проблемы со здоровьем и сложные погодные условия – сильный холод и снег.
«Здоровье многих, особенно пожилых людей, не выдерживает долгого ожидания в сложных условиях. К сожалению, вчера три человека не выдержали этого тяжелого испытания», – сообщили в Красном Кресте.
Также представители организации напомнили о смерти пенсионера у «Станицы Луганской» в Луганской области в начале января. Он намеревался выехать с неподконтрольных правительству территорий.
«Ситуация на пропускных пунктах является очень сложной и опасной», – подчеркнули в Красном Кресте.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Красный Крест, ДНР, ЛНР, КПВВ
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