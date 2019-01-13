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Архив - Донецкая область

Сложная и опасная: В МККК сообщили о ситуации на КПВВ

13.01.2019 10:00
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Сложная и опасная: В МККК сообщили о ситуации на КПВВ

Очереди при въезде на свободную территорию Украины являются смертельно опасным явлением зимой. За день 10 января в Донецкой области на пункте пропуска скончались трое мирных жителей. Об этом говорится сообщении Международного Комитета Красного Креста в Украине.

В комитете утверждают, что причиной смерти людей стали проблемы со здоровьем и сложные погодные условия – сильный холод и снег.

«Здоровье многих, особенно пожилых людей, не выдерживает долгого ожидания в сложных условиях. К сожалению, вчера три человека не выдержали этого тяжелого испытания», – сообщили в Красном Кресте.

Также представители организации напомнили о смерти пенсионера у «Станицы Луганской» в Луганской области в начале января. Он намеревался выехать с неподконтрольных правительству территорий.

«Ситуация на пропускных пунктах является очень сложной и опасной», – подчеркнули в Красном Кресте.

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Красный Крест, ДНР, ЛНР, КПВВ
 
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