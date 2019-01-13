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Терриконы в снегу, заснеженные парки: дончане показали утопающий в снегу город
13.01.2019 16:51
В неподконтрольном украинскому правительству Донецке в этом году выдалась снежная зима, которая принесла немало проблем местным жителям.
В социальных сетях дончане публикуют фото заснеженного города, передает donpress.com.
На многих снимках видны сказочно красивые заснеженные ели, пустынные белые бульвары. Особенно ярко выглядят терриконы с засыпанными снегом вершинами. Жители города отмечают, что несмотря на многие неудобства, снежная зима дарит немало позитивных эмоций.
Теги: Донецк, Донбасс, снег, фото, парк, улица, террикон, елки
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