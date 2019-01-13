- Опубликованы яркие кадры замерзшего Азовского моря. ВИДЕО17:45
- Четыре года трагедии под Волновахой: что известно, и когда будут наказаны виновные. ВИДЕО17:26
- У главарей «Новороссии» конфликт: Губарев потребовал от Безлера «публичных извинений»17:08
- Терриконы в снегу, заснеженные парки: дончане показали утопающий в снегу город16:51
- Мариупольцам рассказали, где откроют пункты сбора новогодних елок16:10
- Житель Донецка: "После снега город атакуют полчища крыс, вот к чему привела ваша елочка без б**дер"15:46
- У ВСУ есть военный план для Донбасса: генерал озвучил приоритеты Генштаба15:27
- В Донецке сложно поддерживать работу мусоровозов из-за низких тарифов14:24
- «Прожить на эти деньги сложно». В «ДНР» рассказали, сколько потратили на пенсии в 2018 году13:44
- В Горловке назревает очередная катастрофа13:26
У главарей «Новороссии» конфликт: Губарев потребовал от Безлера «публичных извинений»
Экс-главарь подразделений НВФ «ДНР» в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области Игорь Безлер спровоцировал скандал с так называемым «народным губернатором» Донбасса Павлом Губаревем, обвинив того в участии в крупной денежной афере, пишет ДонПресс.
Свое возмущение заявлением Безлера Губарев выразил в публикации в Telegram-канале. «Народный губернатор» уточнил:
«Тут Игорь Николаевич Безлер упомянул в одном из своих постов мою фамилию. Так вот, считаю что Безлеру, как русскому офицеру с полковничьими погонами, нужно будет публично извиниться передо мной, если мое имя в озвученных схемах не зазвучит».
Также, Губарев отметил, что такие обвинения необходимо подкреплять фактами и документами. Он уточнил:
«А вообще, мой добрый совет уважаемому Игорю Николаевичу — не выступать в роли базарной бабки, пересказывающей уличные байки».
Теги: Донбасс, конфликт, ДНР, Новороссия, Губарев, Безлер (Бес)
- "А дальше посмотрим", - в "ДНР" пригрозили захватом новых территорий Украины – террорист Губарев озвучил планы боевиков
- В «ДНР»: Губарев рассказал, кто спонсирует его «Новороссию»
- Стрелков рассказал, почему российская «элита» решила заморозить войну на Донбассе. ВИДЕО
- У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях
- "Мы должны освободить Украину от этой украинской нации", - Стрелков рассказал, какая часть Украины не войдет в РФ
- В оккупированной Горловке "полицейские" и "гаишники" устроили вооруженные "разборки"
- Опубликованы яркие кадры замерзшего Азовского моря. ВИДЕО17:45
- У главарей «Новороссии» конфликт: Губарев потребовал от Безлера «публичных извинений»17:08
- Терриконы в снегу, заснеженные парки: дончане показали утопающий в снегу город16:51
- Мариупольцам рассказали, где откроют пункты сбора новогодних елок16:10
- Житель Донецка: "После снега город атакуют полчища крыс, вот к чему привела ваша елочка без б**дер"15:46
- У ВСУ есть военный план для Донбасса: генерал озвучил приоритеты Генштаба15:27
- В Донецке сложно поддерживать работу мусоровозов из-за низких тарифов14:24
- «Прожить на эти деньги сложно». В «ДНР» рассказали, сколько потратили на пенсии в 2018 году13:44
- В Горловке назревает очередная катастрофа13:26
- В ОРДО назвали число жителей «ДНР», пропавших без вести13:03
- Опубликованы яркие кадры замерзшего Азовского моря. ВИДЕО17:45
- У главарей «Новороссии» конфликт: Губарев потребовал от Безлера «публичных извинений»17:08
- Терриконы в снегу, заснеженные парки: дончане показали утопающий в снегу город16:51
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- Мариупольцам рассказали, где откроют пункты сбора новогодних елок16:10
- Житель Донецка: "После снега город атакуют полчища крыс, вот к чему привела ваша елочка без б**дер"15:46
- У ВСУ есть военный план для Донбасса: генерал озвучил приоритеты Генштаба15:27
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Кандидаты в президенты Украины : кто они14:28
- В Донецке сложно поддерживать работу мусоровозов из-за низких тарифов14:24
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Гадания на Старый Новый год 2019: как привлечь удачу22:45
- Встречаем первый день Старого Нового года21:19
- Как цвет волос влияет на привлекательность женщины18:38
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»