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У ВСУ есть военный план для Донбасса: генерал озвучил приоритеты Генштаба
У Генерального штаба Вооруженных сил Украины готов план по возвращению оккупированных районов Донбасса, однако на военный вариант пойдут только в крайнем случае.
Об этом рассказал ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".
По его словам, в первую очередь Украина делает ставку на дипломатию.
"Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями. На военную операцию мы пойдем только в самом крайнем случае", – заявил Богдан.
В то же время, генерал не стал уточнять, при каких условиях ВСУ все таки перейдут в наступление на Донбассе.
Теги: Донбасс, оккупация, генерал, Генштаб, план, ВСУ, наступление, дипломатия
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