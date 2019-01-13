В Донецке сложно поддерживать работу мусоровозов из-за низких тарифов

13.01.2019 14:24

Одной из причин невывоза мусора на подконтрольной группировке «ДНР» территории в компании по вывозу называют низкий тариф.

Об этом в эфире сепаратистского канала «Оплот ТВ» рассказал директор одной из таких компаний Александр Гудолин, передают novosti.dn.ua.

По его словам, поддерживать работоспособность техники, с учетом действующего тариф на вывоз мусора, тяжело.

Он говорит, что тариф остался с 2012 года, в то время дизельное топливо и запчасти подорожали. Компания не может ни провести ремонт существующей техники, ни закупить новую.

В «министерстве строительства и ЖКХ» заявили, что тарифы повышать не будут и предлагают принять «закон» о льготах для субъектов, осуществляющих действия по размещению отходов.

Ранее стало известно о том, что из-за снегопадов на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области мусор не вывозится по нескольку дней.