В Горловке назревает очередная катастрофа

13.01.2019 13:26

Неблагоприятная погода и бездействие оккупированных властей привели оккупированную Горловку к очередной катастрофе. Обледеневшие нечищеные дороги привели к тому, что в отдаленные магазины города поставщики не могут доставить продукты питания.

Об этом сообщают местные жители, передают "Ведомости Донбасса":

«Зайцево. В магазинах 2-й день нет хлеба, другие продукты тоже на исходе. Поставок из-за погоды нет», — сообщают жители оккупированной части поселка Зайцево.

«Поселок „Русский край“ только для пиара? Дороги обледенели не пройти не проехать. Все? 21 век на дворе, а мы от голода скоро будем умирать», — поделились ситуацией жители поселка.

«Еще 2-3 дня и наступит катастрофа в отдаленных районах Горловки. Если власть дальше будет бездействовать, то появятся первые жертвы», — рассказывает «Ведомостям Донбасса» жительница поселка 6.7.