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В Горловке назревает очередная катастрофа
Неблагоприятная погода и бездействие оккупированных властей привели оккупированную Горловку к очередной катастрофе. Обледеневшие нечищеные дороги привели к тому, что в отдаленные магазины города поставщики не могут доставить продукты питания.
Об этом сообщают местные жители, передают "Ведомости Донбасса":
«Зайцево. В магазинах 2-й день нет хлеба, другие продукты тоже на исходе. Поставок из-за погоды нет», — сообщают жители оккупированной части поселка Зайцево.
«Поселок „Русский край“ только для пиара? Дороги обледенели не пройти не проехать. Все? 21 век на дворе, а мы от голода скоро будем умирать», — поделились ситуацией жители поселка.
«Еще 2-3 дня и наступит катастрофа в отдаленных районах Горловки. Если власть дальше будет бездействовать, то появятся первые жертвы», — рассказывает «Ведомостям Донбасса» жительница поселка 6.7.
Теги: Донбасс, Горловка, погода, катастрофа, гололед, хлеб, продукты, дороги, Зайцево
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