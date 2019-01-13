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Архив - Донецкая область

Враг под контролем: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

13.01.2019 08:15
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Враг под контролем: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса

Российские боевики всего дважды сорвали перемирие в зоне проведения ООС.

В рядах ВСУ с начала текущих суток 12 января потерь не зафиксировано. В Штабе ООС сообщили, что все провокации произошли на луганском и попаснянском направлениях, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что бандформирования боевиков по расположениям сил ООС открывали огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Террористы атаковали ВСУ вблизи Новотошковского и хутора Вольный. Бойцы ВСУ заявили, что даже в связи с ухудшившимися погодными условиями они надежно контролируют врага на линии соприкосновения, при этом силы ООС минские соглашения не нарушают.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
 
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