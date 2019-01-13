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«Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов
13.01.2019 21:29
Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают о звуках обстрела, которые отчетливо стали слышны во второй половине дня.
В социальных сетях дончане предполагают, что члены НВФ возможно пытаются сбить беспилотник, передает donpress.com.
В то же время некоторые пользователи отмечают, что скорее всего, это активизация боевых действий после праздников:
«Как с кирпичного вроде стрелкотня была, может бп сбивали»
«Жахают у нас что-то. Непривычно слышать, после относительного затишья…»
«У нас что-то бумкнуло, может уничтожают, раз в час»
«Абакумова слушает войнушку в Старомихайловке, громко, но не тяжелое».
«Донецк 15.58 к Интенсивная стрелкотня, исходящие мелкого калибра со стороны жилплощадки-Старомихайловк».
Теги: Донецк, Донбасс, праздники, беспилотник, обстрелы, соцсети, НВФ
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