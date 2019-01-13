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Архив - Донецкая область

«Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов

13.01.2019 21:29
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«Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают о звуках обстрела, которые отчетливо стали слышны во второй половине дня.

В социальных сетях дончане предполагают, что члены НВФ возможно пытаются сбить беспилотник, передает donpress.com.

В то же время некоторые пользователи отмечают, что скорее всего, это активизация боевых действий после праздников:

«Как с кирпичного вроде стрелкотня была, может бп сбивали»

«Жахают у нас что-то. Непривычно слышать, после относительного затишья…»

«У нас что-то бумкнуло, может уничтожают, раз в час»

«Абакумова слушает войнушку в Старомихайловке, громко, но не тяжелое».

«Донецк 15.58 к Интенсивная стрелкотня, исходящие мелкого калибра со стороны жилплощадки-Старомихайловк».



Теги: Донецк, Донбасс, праздники, беспилотник, обстрелы, соцсети, НВФ
 
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