«Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов

13.01.2019 21:29

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в социальных сетях сообщают о звуках обстрела, которые отчетливо стали слышны во второй половине дня.

В социальных сетях дончане предполагают, что члены НВФ возможно пытаются сбить беспилотник, передает donpress.com.

В то же время некоторые пользователи отмечают, что скорее всего, это активизация боевых действий после праздников:

«Как с кирпичного вроде стрелкотня была, может бп сбивали»

«Жахают у нас что-то. Непривычно слышать, после относительного затишья…»

«У нас что-то бумкнуло, может уничтожают, раз в час»

«Абакумова слушает войнушку в Старомихайловке, громко, но не тяжелое».

«Донецк 15.58 к Интенсивная стрелкотня, исходящие мелкого калибра со стороны жилплощадки-Старомихайловк».