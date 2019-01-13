- Опубликованы яркие кадры замерзшего Азовского моря. ВИДЕО17:45
- Житель Донецка: "После снега город атакуют полчища крыс, вот к чему привела ваша елочка без б**дер"15:46
- У ВСУ есть военный план для Донбасса: генерал озвучил приоритеты Генштаба15:27
- В Донецке сложно поддерживать работу мусоровозов из-за низких тарифов14:24
- «Прожить на эти деньги сложно». В «ДНР» рассказали, сколько потратили на пенсии в 2018 году13:44
- В Горловке назревает очередная катастрофа13:26
- В ОРДО назвали число жителей «ДНР», пропавших без вести13:03
- Члены НВФ пытались продвинуться в «серой зоне»11:00
- Сложная и опасная: В МККК сообщили о ситуации на КПВВ10:00
- Бойцы ВСУ ответили на провокации НВФ: противник считает потери09:45
Житель Донецка: "После снега город атакуют полчища крыс, вот к чему привела ваша елочка без б**дер"
Нерасчищенная от снега значительная часть оккупированного Донецка и других городов "республики" - это не только колоссальные неудобства для пешеходов и водителей, но и куда более серьезные проблемы.
Как пишет житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, состояние большинства городских дорого и, главное, внутриквартальных проездов таково, что ко многим домам уже не один день не могут добраться автомобили для вывоза бытового мусора. А мусора после новогодних и рождественских праздников скопилось столько, что будет неудивительно, если скоро контейнерные площадки для сбора бытовых отходов оккупируют полчища крыс, передает "Диалог.UA".
Блогер отмечает, что дончане уже со страхом ждут потепления, когда скопившийся мусор начнет интенсивно гнить. А потепление неминуемо, учитывая капризный характер донбасских зим, особенно – в последнее время. "Не вывозят массово мусор. Почему? Потому что тупо ты к мусорке подъедешь — дорога не чищена. Ну а если подъедешь, то не выедешь. Да, мусор не жалуется на то, что его не вывозят, но еще с недельку пи****а или, не дай Бог потепление, на мусорках появятся крысы в огромных количествах. Крысы уже на мусорках, но пока не в таких огромных количествах, чтобы с ними было тяжело бороться", - рассказывает житель Донецка. "Но все еще впереди — я уверен, что оккупационным властям абсолютно на**ать на проблему с крысами, ворон ворону глаз не выклюет так сказать. Поэтому, лично я, жду нашествия крыс возле мусорок. С*ка, год начался- русские свиньи сделали все, чтобы было нашествие крыс", - продолжает дончанин.
Еще одна серьезнейшая проблема, возникшая из-за наплевательского отношения "чиновников" оккупационной "власти" к своим обязанностям, - невозможность для автомобилей экстренных служб, прежде всего, - скорой помощи, подъехать к многим домам в Донецке. И люди, даже серьезно больные, вынуждены или идти пешком до авто, или тех, кто не может самостоятельно передвигаться, ведут или несут в машину. Из-за этого теряется драгоценное время, необходимое для качественного оказания медицинской помощи. То есть обильный снегопад фактически парализовал жизнь в Донецке. Разумеется, не без помощи "местных" чиновников, для которых проблемы простых горожан – совсем не приоритет. "Одним словом, рышпублика развиваицца. Вопрос к вате: нравится вам, ватанам, елочка без биндер? Нравится?" – подытоживает Фашик Донецкий.
Теги: Донецк, Донбасс, атака, крыса
- Милиция ищет хулиганов, устроивших дебош возле фонда "Изоляция"
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- Фотособытия недели (12-18 марта). Митинги, кораблики и пьянка
- Иностранцы и дончане: главные различия
- Трамп публично выпорол Путина перед всем миром - политолог о ракетном ударе в Сирии
- В Донецке митинговали против визита посла США
- Опубликованы яркие кадры замерзшего Азовского моря. ВИДЕО17:45
- Житель Донецка: "После снега город атакуют полчища крыс, вот к чему привела ваша елочка без б**дер"15:46
- У ВСУ есть военный план для Донбасса: генерал озвучил приоритеты Генштаба15:27
- В Донецке сложно поддерживать работу мусоровозов из-за низких тарифов14:24
- «Прожить на эти деньги сложно». В «ДНР» рассказали, сколько потратили на пенсии в 2018 году13:44
- В Горловке назревает очередная катастрофа13:26
- В ОРДО назвали число жителей «ДНР», пропавших без вести13:03
- Члены НВФ пытались продвинуться в «серой зоне»11:00
- Сложная и опасная: В МККК сообщили о ситуации на КПВВ10:00
- Бойцы ВСУ ответили на провокации НВФ: противник считает потери09:45
- Опубликованы яркие кадры замерзшего Азовского моря. ВИДЕО17:45
- Житель Донецка: "После снега город атакуют полчища крыс, вот к чему привела ваша елочка без б**дер"15:46
- У ВСУ есть военный план для Донбасса: генерал озвучил приоритеты Генштаба15:27
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Кандидаты в президенты Украины : кто они14:28
- В Донецке сложно поддерживать работу мусоровозов из-за низких тарифов14:24
- «Прожить на эти деньги сложно». В «ДНР» рассказали, сколько потратили на пенсии в 2018 году13:44
- В Горловке назревает очередная катастрофа13:26
- В ОРДО назвали число жителей «ДНР», пропавших без вести13:03
- "Да помолчите вы, м...!" - видео скандала на росТВ: неудобная правда про Донбасс разозлила россиян. ВИДЕО12:45
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Гадания на Старый Новый год 2019: как привлечь удачу22:45
- Встречаем первый день Старого Нового года21:19
- Как цвет волос влияет на привлекательность женщины18:38
- Британские ученые назвали самое эффективное средство от кашля16:15
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»