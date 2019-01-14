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Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы
Подконтрольные РФ террористы на оккупированных территориях Донбасса и вооруженные формирования продолжают нарушать установленные Минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения и начали концентрировать тяжелое вооружение вне определенных мест хранения.
Как передает replyua.net, об этом заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, ссылаясь на данные СММ ОБСЕ.
В частности, в опубликованном вчера докладе сказано, что два дня назад беспилотник миссии заметил в районе населенного пункта Софиевка на северо-востоке от Донецка три 122-мм самоходных гаубицы 2С1 «Гвоздика», пять танков (три T-72 и два T-64) и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».
«Помимо этого, 11 января в юго-западном направлении от Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч) наблюдателями было зафиксировано сосредоточения 22 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм)», – утверждают в СЦКК.
Теги: Донбасс, Луганск, война, танк, ЛНР, ООС
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