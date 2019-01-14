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Донбасс охватили жаркие бои

14.01.2019 07:28
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Донбасс охватили жаркие бои

Российские оккупанты наращивают количество провокаций, применяя против сил ООС различное вооружение.

Так, с начала текущих суток 13 января и по данным на вечер воскресенья, боевики "ДНР/ЛНР" совершили уже 10 обстрелов позиций ВСУ, передает "Диалог.UA".

В сообщении Штаба ООС в Facebook сказано, что один защитник Украины в результате провокаций боевиков получил ранение.

Обстрелы террористов охватили позиции тактической группировки "Восток" и группировки "Север". Оккупанты атаковали на различных направлениях, используя стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, БМП 2.

Под обстрелами оказались расположения сил ООС вблизи Красногоровки, Авдеевки, Песок, Лебединского, Новгородского, Новотошковского. В Штабе ООС подчеркивают: ситуация в районе проведения ООС остается под полным контролем защитников Украины. 

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
 
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