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"Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности
Россия снова решила поднять тему "признания" оккупированного Донбасса, чтобы у жителей ОРДЛО оставалась уверенность в скором возвращении в "родную гавань".
Для этого, как пишет руководитель группы "ИС" Дмитрий Тымчук, Кремль опять раскручивает тему выдачи жителям "ДНР/ЛНР" российских паспортов, передает "Диалог.UA". Как стало известно, "руководство" "народной милиции" ''ЛНР'' проинформировано о планах Путина, который намерен подписать указ.
В нем идет речь о намерениях Кремля касательно выдачи паспортов РФ тем жителям ОРДЛО, кто получил фейковые "паспорта" террористических "республик".
О планах Путина луганским боевикам сообщили в присутствии кураторов из РФ, совещание прошло еще 5 января в оккупированном Первомайске, временно находящемся под контролем "ЛНР".
"Указанная информация была преподнесена как факт того, что Россия наконец начала процесс легализации ''непризнанных республик''", - рассказал Тымчук. Отмечается, что для получения паспорта РФ жители "ДНР/ЛНР" должны собирать "документы" по месту жительства.
Российский же паспорт будет выдаваться строго на территории России. Ранее стало известно о новой военной стратегии Путина по ОРДЛО на 2019 год. Также ветеран АТО дал совет Украине, как поступать с предателями и сепаратистами из "ДНР/ЛНР".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, легализация, ДНР, ЛНР
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