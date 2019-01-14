На Донбассе с ВСУ произошла трагедия: есть убитый и раненые

14.01.2019 21:04

C начала суток в зоне проведения ООС российские боевики совершили пять провокаций.

Обстрелы зафиксированы на донецком, луганском и мариупольском направлениях, передает "Диалог.UA". Террористы, как сообщили в Штабе ООС, использовали против ВСУ крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие.

Под огонь российских боевиков с начала текущих суток 14 января попали расположения сил ООС вблизи Новомихайловки, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка, Гладосово. Один боец ВСУ трагически погиб, еще двое защитников Украины получили ранения.

Несмотря на обострение, в ВСУ заверили, что украинские военные контролируют ситуацию на линии разграничения и дают адекватный ответ на провокации боевиков "ДНР/ЛНР". При этом минские соглашения со стороны сил ООС не нарушаются.



Источник: www.dialog.ua