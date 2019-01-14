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Архив - Донецкая область

На Донбассе с ВСУ произошла трагедия: есть убитый и раненые

14.01.2019 21:04
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На Донбассе с ВСУ произошла трагедия: есть убитый и раненые

C начала суток в зоне проведения ООС российские боевики совершили пять провокаций.

Обстрелы зафиксированы на донецком, луганском и мариупольском направлениях, передает "Диалог.UA". Террористы, как сообщили в Штабе ООС, использовали против ВСУ крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие.

Под огонь российских боевиков с начала текущих суток 14 января попали расположения сил ООС вблизи Новомихайловки, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка, Гладосово. Один боец ВСУ трагически погиб, еще двое защитников Украины получили ранения.

Несмотря на обострение, в ВСУ заверили, что украинские военные контролируют ситуацию на линии разграничения и дают адекватный ответ на провокации боевиков "ДНР/ЛНР".  При этом минские соглашения со стороны сил ООС не нарушаются.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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