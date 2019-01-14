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Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм
В неподконтрольной Горловке в связи со сложными погодными условиями увеличилось количество травм, полученных на улице. В так называемой «администрации» города призвали граждан быть осторожными.
На сайте «администрации» были опубликованы некоторые рекомендации, которые позволят избежать травм в период гололедицы:
- Необходимо носить обувь на нескользящей подошве из микропористого материала.
- Во время ходьбы внимательно смотреть под ноги, стараясь обходить опасные места. Если участок голого льда обойти невозможно, то передвигаться нужно, как лыжник — маленькими скользящими шажками.
- С особой осторожностью пересекать проезжую часть: не торопиться и, тем более, не бежать.
- По возможности обходить все места с наклонной поверхностью.
- В опасных местах наступать следует на всю ступню, ноги слегка расслабить в коленях.
- Руки должны быть свободны: желательно не держать их в карманах и не носить сумки.
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренным концом.
- Поскользнувшись, нужно слегка присесть, чтобы уменьшить высоту падения. В момент падения нужно сгруппироваться, и, упав, перекатиться на бок.
Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить серьезную травму головы. Не стоит пренебрегать медицинской помощью во избежание осложнений от полученных при падении ушибов и травм.
Особо внимательными в период гололеда должны быть водители:
- Необходимо избегать резкого торможения;
- Соблюдать дистанцию;
- Заранее снижать скорость, проезжая перекресток, остановки общественного транспорта, школы, детские сады;
- С особой осторожностью совершать обгон транспорта.
Пешеходы должны помнить, что автомобиль на скользкой дороге не способен быстро затормозить. Поэтому переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах, убедившись, что водители успели остановиться и пропускают вас.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, непогода, ДНР
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