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Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
Москва проигрывает на Донбассе, поэтому в Кремле решили поменять военную тактику по оккупированным территориям на востоке Украины.
Как стало известно, в РФ решили написать новый сценарий по ОРДЛО. Эти территории, как говорится в сюжете "ТСН", для России становятся непосильной ношей, которую Путин все никак не бросит, передает "Диалог.UA". Что интересно, в том же оккупированном Донецке уже не скорбят по уничтоженным террористами. Вместо их портретов на улицах города рекламные плакаты.
А вместо пропагандистских призывов идти и умирать за "Новороссию" теперь нейтральная реклама товаров и услуг. В "ДНР" окружение уничтоженного Захарченко отстранено Кремлем не только от реальной власти, но и финансовых потоков. Вместо них теперь Александр Ананченко, фейковый премьер "ДНР", и Владимир Пашков, председатель "Внешторгсервиса". К тому же Ананченко доступ имеет строго ограниченный круг лиц, его запрещено фотографировать.
Именно эти два человека сегодня "рулят" на оккупированном Донбассе.
"Корыта" лишили и местных террористов, теперь они могут зарабатывать только на линии фронта, дабы созданная Россией горячая точка на Донбассе не остыла. К примеру, печальное бандформирование "Восток", располагающееся сейчас вблизи позиций ВСУ в районе фильтровальной станции, уже и не такое "легендарное", как было раньше. "Элита" боевиков превратилась в стайку местных гастарбайтеров. Украинцы даже видят, как они приезжают на войну. "Это для них работа, потому что другой, так понимаю, там трудно найти", - рассказывают украинские военные.
Россия уже не скрывает присутствие своих военных на оккупированном Донбассе. Тут их просто рекордное количество. Подполковник российской военной разведки Александр Сазонов – один из них.
Он руководит опергруппой российских офицеров "Луганск". Задача группировки Сазонова – дискредитация ВСУ. "Похоже, российские офицеры на Донбассе перестали прятаться, а следовательно оккупированные территории в 2019 на пороге больших перемен", - подчеркивается в сюжете.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, война, ДНР, ЛНР
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- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году 10:49
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео10:30
- Члены НВФ понесли серьезные потери: есть убитые, потеряна техника10:15
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- Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения08:33
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
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