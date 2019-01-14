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Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»

14.01.2019 18:48
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Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»

После возвращения временно оккупированных территорий Донбасса под контроль украинских властей жителей востока Украины, воевавших на стороне боевиков, а также их родственников якобы ждут "запылившиеся концлагеря".

Об этом заявил так называемый депутат "Народного совета ДНР" Федор Березин, передает российский пропагандистский портал ФАН, передает Главред.

"С теми, кто был в окопах, а также с их семьями, все понятно. Их ждут украинские концлагеря, которые сейчас запылились, но они же были готовы. Как и вагончики специальные - целые составы, чтобы туда грузить, как скот, людей, которые хоть что-то вякнут против Киева", - сказал он.

Ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению оккупированных районов Донбасса под контроль Киева.

"Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями", - сказал Богдан.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, лагерь, ДНР, ЛНР, фейк, оккупанты
 
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