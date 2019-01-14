Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе

14.01.2019 19:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе

Пассажиры автобуса Краснодар - Мариуполь никак не могут добраться домой - по дороге автобус сломался. Выехав из российского города 12 января, они сначала провели 8 часов в поле, а потом  10 часов на одной из железнодорожных станций в Воронежской области.

Об этом 0629 сообщила одна из пассажирок автобуса  Юлия.

Автобус сломался, не доехав 40 км до российской границы. В автобусе ехали 50 человек, среди которых были  и маленькие дети.

"Мы простояли 8 часов без тепла и света в поле. Водители пытались отремонтировать автобус, но у них долго ничего не получалось. В итоге они бросили все и легли спать", - возмущенно передала хронологию событий  пассажирка Юлия.

Люди, не увидев никаких  действий от водителей,  начали поднимать панику. Звонили в МЧС, но никто не приезжал. Но в итоге после вызова полиции к ним приехали не правоохранители, а мэр населенного пункта  Кантемировка Воронежской области. Именно по его распоряжению из населенного пункта выехали два автобуса и забрали пассажиров. 

Дожидаться автобуса им пришлось на железнодорожном вокзале.

Здесь людям пришлось задержаться на 10 часов. У некоторых уже не было рублей, поэтому, чтобы как-то пропитаться, люди начали сбрасываться последними российскими деньгами.  Кроме того, находясь  в ожидании автобуса,  люди развлекались, как могли. Например, накануне  Старого Нового года  несколько парней решили... посевать.

За это время они не оставляли попыток уехать и с помощью своих родственников нашли телефон мариупольского перевозчика.  Диспетчер Ольга смогла найти автобус, выйдя на перевозчика из Северодонецка.

"Если бы мы посылали автобус из Мариуполя, он бы ехал сутки. А так автобус приехал относительно быстро",- пояснила 0629 диспетчер.

Ольга, которая как могла защищала водителей, отметила, что автобусы имеют свойство ломаться. В данном автобусе вышла из строя электрика, восстановить ее оказалось очень сложно. Чтобы найти поломку, понадобилось очень много времени, а в итоге у водителей сели телефоны.

"Нужно время, чтобы понять поломку. Вы представляете, в автобусе 672 провода. Нужно было найти причину. Каждый водитель старается в первую очередь починить автобус.  Наши ребята адекватные, профессиональные",- отметил представитель перевозчика ФОП Зорин  Олег Владимирович.

На данный момент пассажиры уже находятся на территории Украины. Как рассказала пассажирка Юлия, они достаточно быстро пересекли границу и находятся на пути к дому.

Остался только один вопрос, почему поиском автобуса занимался не перевозчик, а сами пассажиры. Люди благодарны прежде всего диспетчеру Ольге. Обещал ее, к слову, премировать и сам представитель перевозчика.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, автобус, мороз
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх