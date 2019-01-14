Пассажиры сломанного автобуса Краснодар-Мариуполь более 8 часов просидели на морозе

Пассажиры автобуса Краснодар - Мариуполь никак не могут добраться домой - по дороге автобус сломался. Выехав из российского города 12 января, они сначала провели 8 часов в поле, а потом 10 часов на одной из железнодорожных станций в Воронежской области.



Об этом 0629 сообщила одна из пассажирок автобуса Юлия.

Автобус сломался, не доехав 40 км до российской границы. В автобусе ехали 50 человек, среди которых были и маленькие дети.

"Мы простояли 8 часов без тепла и света в поле. Водители пытались отремонтировать автобус, но у них долго ничего не получалось. В итоге они бросили все и легли спать", - возмущенно передала хронологию событий пассажирка Юлия.

Люди, не увидев никаких действий от водителей, начали поднимать панику. Звонили в МЧС, но никто не приезжал. Но в итоге после вызова полиции к ним приехали не правоохранители, а мэр населенного пункта Кантемировка Воронежской области. Именно по его распоряжению из населенного пункта выехали два автобуса и забрали пассажиров.

Дожидаться автобуса им пришлось на железнодорожном вокзале.

Здесь людям пришлось задержаться на 10 часов. У некоторых уже не было рублей, поэтому, чтобы как-то пропитаться, люди начали сбрасываться последними российскими деньгами. Кроме того, находясь в ожидании автобуса, люди развлекались, как могли. Например, накануне Старого Нового года несколько парней решили... посевать.