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В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»
Во временно оккупированном Донецке большинство городского транспорта находится в очень плохом состоянии. Некоторые из маршрутных автобусов «разбираются» на ходу. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Городской транспорт в населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области находится в критическом состоянии, фактически, на последней стадии износа. Ужасные погодные условия последних дней добавили проблем водителям и ускорили развал ветхого транспорта. Так, 11 января, во временно оккупированном Донецке у автобуса № 111, следовавший из Макеевки в Донецк, потерял на ходу колесо.
Вот как описывают происшедшее дончане и очевидцы события:
«Вот так мы добирались вечером в Донецк. Автобус маршрут 111 потерял колесо по дороге. Хорошо, что не на полном ходу ехал»,
«На Петровке (Петровский район Донецка.), Газель 42а 2 колеса потеряла»;
«Какой кошмар. Наши автобусы ужасные»;
«Сегодня на Батова (Макеевка), в маршрутного такси вроде номер 30 тоже потеря колеса»;
«Маршрутки гниль сплошная, чему удивляться».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, транспорт, ДНР
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