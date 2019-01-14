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В Горловке боевики «ДНР» поле ухода из дома престарелых оставили заграждения из ящиков
Во временно оккупированной Горловки боевики «ДНР» заняли дом престарелых, находящийся в поселке шахты «Кондратьевка». После ухода из дома престарелых боевики оставили заграждения из снарядных ящиков. Вот сто узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские наемники во временно оккупированной Горловке и в других населенных пунктах Донецкой области занимают по очереди «понравившиеся» им здания. Это могут быть общежития, офисные здания, лечебные учреждения и даже дом престарелых. Первым и обязательным признаком того, что боевики заняли здание, становятся заграждения из мешков с песком и снарядных ящиков, набитых землей. Зданием пользуются до тех пор, пока не приведут в негодность его коммунальные системы. После того, как уходят из здания, боевики оставляют не только грязь и разруху внутри, но и заграждения. Так произошло и с домом престарелых в поселке шахты «Кондратьевка» во временно оккупированной Горловке:
Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:
«Могли бы и прибрать за собой»,
«Дом престарелых в Кондратьевке, бывшая располага батальона «Мачете» 3мсб 7 бригады. Заграждение на КПП из снарядных ящиков, набитых землей, осталось)»
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, боевики
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