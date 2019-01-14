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В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию
Подконтрольные России террористы на Донбассе открыли огонь по беспилотному аппарату Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, совершавшего плановый полет недалеко от поселка Чермалык (северо-восток от Мариуполя), передает replyua.net.
По информации украинской стороы Совместного центра по контролю и координации за соблюдением перемирия на Донбассе (СЦКК), аппарат обстреляли из стрелкового оружия.
Наблюдатели отметили, что аналогичные провокационные действия направлены на скрытие огневой активности террористов в направлении подразделений Объединенных Сил. К тому же, террористы намереваются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить свернуть свою работу на Мариупольском направлении.
В то же самое время, наблюдатели констатируют факт продолжения практики боевиков препятствовать проезду представителей СММ ОБСЕ не подконтрольные им территории. В частности, 12 января они запретили проезжать автомобилям СММ через контрольно-перепускной пункт в районе Старомихайловки, отметив, что наблюдатели смогут попасть на его территорию лишь при условии, что автомобиль будут сопровождать наёмники вооруженных формирований РФ.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ДНР, террористы
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