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Ветеран АТО объяснил, как нужно поступать со сторонниками «русского мира»
Никакие договоренности с главарями ОРДЛО не действуют, в связи с чем вопрос по освобождению Донбасса нужно решать кардинально. Об этом заявил ветеран АТО Виталий Аверин.
По его словам, минские соглашения и перемирие с «ЛДНР» не дают результата, поэтому Украина должна действовать жестко- - штурмовать ОРДЛО, а сторонников «русского мира» депортировать. Аверин уточнил:
«Надо заканчивать уже эту войну. А то, что скажут, что русские опять вклинятся и не получится… Да получится! У нас армия сильная».
Кроме того, он добавил, что после победы ВСУ над НВФ всех сторонников «русского мира» нужно депортировать:
«Да хоть на Мадагаскар, потому что правильно говорил мой командир, который сам из Донецка: вот он придет в какое-то заведение, уже у себя дома, в Донецке, а за соседним столиком будет сидеть член НВФ или фанат „русского мира“».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ветеран, АТО, ОРДЛО
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