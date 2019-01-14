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Архив - Донецкая область

Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают

14.01.2019 09:31
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Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают

Дончанин, выехавший из оккупированного города, обнаружил вещи из своей квартиры на торговом онлайн-сервисе OLX.

Об этом написал в Twitter знакомый переселенца, блогер Kontuzich, передает "Диалог.UA".  Он рассказал, что, выезжая, тот запер свою квартиру в Донецке.

То есть, кто-то не просто взломал замок и обокрал человека, но еще и обнаглел настолько, что выставил краденное на продажу на одном из самых популярных онлай-сервисов. 

Кстати, краденые вещи пытался продавать житель оккупированной Макеевки. Он удалил объявление после того, как ему позвонил хозяин вещей и потребовал объяснений. Другие пользователи соцсети писали в комментариях, что такого рода инциденты на оккупированной территории Донбасса не в диковинку.

Дончане писали, что тоже пострадали от мародерства.

Причем ценные вещи выносились даже из домов и квартир, оборудованных сигнализацией.  То есть даже спустя почти пять лет после начала оккупации нет никаких оснований говорить о хотя бы какой-то "законности" на территории ОРДЛО, о защите прав жителей этих территорий на собственность.

"Там сейчас социализм. Там уже нет "своего". Там все принадлежит народу", "Под замком в Донецке" это очень смешно" "Видать не крепкий замок",- пишут в комментариях.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, квартиры, афера, ДНР, боевики
 
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