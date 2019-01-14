Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео

14.01.2019 10:30

Корреспондент ТСН, известный украинский журналист Андрей Цаплиенко раскрыл реалии жизни в самопровозглашенных «Л/ДНР», а также сообщил, кто на самом деле руководит Донбассом, передает replyua.net.

В частности, на переданным журналистам из оккупированного Донецка видео становится очевидным, что с улиц города, словно по команде, исчезли изображения местных террористов — живых и погибших. Вместо них установили не очень броские рекламные плакаты. В то же время, уже никто не призывает героически погибнуть за «Новороссию», как это было ранее, а нейтрально предлагают товары и услуги.



«Единственным исключением стало кафе «Сепар», где закончил свои дни Александр Захарченко. С огромных фото лидер боевиков подозрительно смотрит на редких прохожих. Он одинок, так как все его окружение Кремль отстранил от реальной власти и финансовых потоков. Вместо них — теперь Александр Ананченко, так называемый премьер «ДНР», и Владимир Пашков, глава загадочной компании «Внешторгсервис». Эти двое и являются настоящим менеджментом квази-республик», — рассказал Цаплиенко.



В то же время, он заявил, что Ананченко запрещено фотографировать. Доступ к нему есть только у ограниченного круга приближенных.



