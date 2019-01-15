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Боевики «ДНР» в ходе облавы задержали более 300 человек
15.01.2019 13:29
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву, в результате которой были задержаны 330 человек.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области с 12 по 14 января 2019 года провели облаву в ходе которой задержали 330 человек за нарушение комендантского часа.
Теги: Донбасс, облава, комендантский час, задержание, ДНР, боевики
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