Боевики обострили ситуацию на Донбассе и получили жесткую ответку

15.01.2019 07:55

В понедельник, 14 января, российские оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов, из стрелкового оружия бил по позициям украинских военных в районе поселка Новомихайловка, из гранатометов – вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного Пески, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты вели огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Гладосово, дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Новотошковское, из гранатометов – в районе поселка Крымское, из гранатометов и стрелкового оружия – у Трехизбенки.

Вследствие коварных вражеских обстрелов, за прошлые сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.