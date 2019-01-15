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Боевики обострили ситуацию на Донбассе и получили жесткую ответку
В понедельник, 14 января, российские оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов, из стрелкового оружия бил по позициям украинских военных в районе поселка Новомихайловка, из гранатометов – вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного Пески, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное.
В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты вели огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Гладосово, дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Новотошковское, из гранатометов – в районе поселка Крымское, из гранатометов и стрелкового оружия – у Трехизбенки.
Вследствие коварных вражеских обстрелов, за прошлые сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.
Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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