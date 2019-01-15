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Архив - Донецкая область

Члены НВФ минируют на Донбассе местность без указателей

15.01.2019 15:47
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Члены НВФ минируют на Донбассе местность без указателей

Подразделения НВФ продолжают нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, пишет ДонПресс.
В частности, в ГУР МОУ уточнили:
«Увеличено количество участков для минирования в районах передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. Значительная часть минно-взрывных заграждений оборудуется в авральном порядке, без обозначения их соответствующими указателями на местности и без надлежащего оформления схем минирования».
Разведчики добавили, что в результате таких безответственных действий противника, возрастает опасность для мирных жителей и создаются предпосылки для осложнения работ по разминированию больших площадей ОРДЛО.



Теги: Донбасс, карта, минирование, НВФ
 
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