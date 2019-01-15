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Архив - Донецкая область

Делегация ЕС не долетела до Мариуполя

15.01.2019 15:25
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Делегация ЕС не долетела до Мариуполя

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в сопровождении украинского министра Павла Климкина не смогли долететь в Мариуполь из-за сложных погодных условий, сообщает Европейская правда.
"Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днепровский аэродром. Очень хотел показать нашим партнерам пустой Мариупольский порт, последствия экономической блокады Приазовья", - написал глава МИД Украины Павел Климкин в Facebook.
При этом министр пообещал организовать видеосвязь с теми, кто ждал министров в Мариуполе.



Теги: Донбасс, Европейский союз, Мариуполь, непогода, делегация
 
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