Делегация ЕС не долетела до Мариуполя

15.01.2019 15:25

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в сопровождении украинского министра Павла Климкина не смогли долететь в Мариуполь из-за сложных погодных условий, сообщает Европейская правда.

"Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днепровский аэродром. Очень хотел показать нашим партнерам пустой Мариупольский порт, последствия экономической блокады Приазовья", - написал глава МИД Украины Павел Климкин в Facebook.

При этом министр пообещал организовать видеосвязь с теми, кто ждал министров в Мариуполе.