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Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"
15.01.2019 07:32
Автовокзал "Западный" был открыт в 2011 году, он после оккупации Донбасса обстреливался неоднократно.
Закрыли находящийся в Куйбышевском районе Донецка автовокзал еще в 2014 году, после этого местные мародеры и боевики добили это место окончательно, передает "Диалог.UA".
В комментариях в паблике, разместившем фото автовокзала, участники обсуждений отметили, что скоро весь Донецк будет таким же.
Многие пользователи признавалась, что больно и неприятно смотреть на то, как террористы продолжают уничтожать некогда поистине один из лучших городов Украины. "Покращення", "Чернобыль Version 2.0", "Весь город такой будет!" "Его больше размародерили, чем разбомбили, живу в этом районе", "Больно смотреть", – пишут в комментариях.
Теги: Донецк, Донбасс, автовокзал, боевики, обстрелы, соцсети, мародеры
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