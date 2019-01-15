Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"

15.01.2019 07:32

Автовокзал "Западный" был открыт в 2011 году, он после оккупации Донбасса обстреливался неоднократно.

Закрыли находящийся в Куйбышевском районе Донецка автовокзал еще в 2014 году, после этого местные мародеры и боевики добили это место окончательно, передает "Диалог.UA".

В комментариях в паблике, разместившем фото автовокзала, участники обсуждений отметили, что скоро весь Донецк будет таким же.

Многие пользователи признавалась, что больно и неприятно смотреть на то, как террористы продолжают уничтожать некогда поистине один из лучших городов Украины. "Покращення", "Чернобыль Version 2.0", "Весь город такой будет!" "Его больше размародерили, чем разбомбили, живу в этом районе", "Больно смотреть", – пишут в комментариях.