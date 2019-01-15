Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»

15.01.2019 16:42

Информация о повышении тарифов на коммунальные услуги в ОРДО не соответствует действительности, так как для населения тарифы на ЖКХ останутся неизменными. Об этом заявил «первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Виталий Кижаев, пишет ДонПресс.

Представитель ОРДО отметил:

«В опровержение различных гуляющих в интернете слухов, которые распускаются с целью вызвать недовольство населения и дестабилизировать обстановку в Республике, я еще раз подчеркиваю, что тарифы на коммунальные услуги для населения пока повышаться не будут. Мы неоднократно повторяли и повторяем: тарифная политика в ДНР направлена на защиту интересов граждан. Руководство Республики учитывает сложности экономической обстановки в военный период и поэтому считает целесообразным удерживание тарифов для населения на прежнем уровне».

По его словам, на сегодняшний день тарифы ЖКХ не возмещают в полной мере затрат предприятий, работающих в сфере предоставления коммунальных услуг, из-за роста цен на материалы, топливо и комплектующие в последние годы. Он уточнил:

«Совместными усилиями мы пытаемся как-то сдерживать этот дисбаланс. Пока нам это удается. Своевременность оплаты жилищно-коммунальных услуг жителями Республики — это гарантия качественной работы коммунальных предприятий и залог удержания тарифов для населения на прежнем уровне».