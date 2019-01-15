Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию

15.01.2019 14:05

Священнослужитель рассказал о том, что Томос об автокефалии УПЦ очень важен и для тех, кто находится на территории временно оккупированного Донбасса. Он отмечает, что церковнослужители УПЦ будут настраивать людей на нужный лад милосердия и добра, что очень важно для прекращения конфликта.

Механизм, благодаря которому создается новая церковь Украины, может изменить жизнь жителей Донбасса. Если приходы Московского патриархата будут переходить в ПЦУ, то ситуация может измениться очень скоро. Об этом рассказал священник Православной церкви Украины Андрей Гуль, передает издание "Диалог.UA". "Механизм уже запустился. Украина получила собственную автокефальную независимую поместную церковь. Этот процесс уже не обратить вспять. Уверен, что на востоке Украины церкви Московского патриархата тоже перейдут в ПЦУ", - сказал он в самом начале. Также священник считает, что на востоке Украины люди не все имеют пророссийские взгляды. "Там также есть общины Украинской церкви. Так, например, в Мариуполе уже есть много таких церквей, где служит мой однокурсник. Множество людей туда приходит. Война продемонстрировала явные проблемы в обществе. До нее подобных разделов не было", - сказал он. Следом священник сообщил, что российская пропаганда может действовать со стороны Московского патриархата. Однако, по словам Гуля, на таком фоне Томос об автокефалии УПЦ – это реальное спасение для Донбасса. Украинские священнослужители призывают к единению, а не разъединению, поэтому, как считает Гуль, Томос для Украины – это большой шаг вперед и оккупированной части Донбасса обратно в Украину.