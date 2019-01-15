Какие «кадровые изменения» проведет главарь «ДНР» Пушилин после снежных заносов

15.01.2019 15:00

Несколько дней назад главарь «ДНР» Денис Пушили пообещал «серьезные кадровые перестановки» по результатам ликвидации последствий снегопадов и заносов. Однако, похоже за нечищеные дороги, в качестве «кадровых изменений» грядут повышения. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Временно оккупированные территории Донецкой области после обильных снегопадов оказались парализованными из-за нечищеных дорог. Из-за выпавшего снега начали обваливаться подъездные козырьки, крыши промышленных предприятий и рынков. Проехать или пройти по дорогам была невозможно или очень проблематично. В заносах оказались автобусы и легковые автомобили.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин пригрозил «серьезными кадровыми изменениями». Но, внезапно, оказалось, что «при ликвидации последствий стихии многие службы и ведомства Республики показали свой профессионализм и умение оперативно решать поставленные перед ними задачи».

Таким образом, выходит, что всё было идеально, а «кадровыми изменениями» для «профессионалов», по логике вещей станет повышение в должностях, зарплатах или премии?