Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Какие «кадровые изменения» проведет главарь «ДНР» Пушилин после снежных заносов

15.01.2019 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Какие «кадровые изменения» проведет главарь «ДНР» Пушилин после снежных заносов

Несколько дней назад главарь «ДНР» Денис Пушили пообещал «серьезные кадровые перестановки» по результатам ликвидации последствий снегопадов и заносов. Однако, похоже за нечищеные дороги, в качестве «кадровых изменений» грядут повышения. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Временно оккупированные территории Донецкой области после обильных снегопадов оказались парализованными из-за нечищеных дорог. Из-за выпавшего снега начали обваливаться подъездные козырьки, крыши промышленных предприятий и рынков. Проехать или пройти по дорогам была невозможно или очень проблематично. В заносах оказались автобусы и легковые автомобили.
Главарь «ДНР» Денис Пушилин пригрозил «серьезными кадровыми изменениями». Но, внезапно, оказалось, что «при ликвидации последствий стихии многие службы и ведомства Республики показали свой профессионализм и умение оперативно решать поставленные перед ними задачи».
Таким образом, выходит, что всё было идеально, а «кадровыми изменениями» для «профессионалов», по логике вещей станет повышение в должностях, зарплатах или премии?



Теги: Донбасс, изменение, ДНР, Пушилин, кадры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх