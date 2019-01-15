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Какие «кадровые изменения» проведет главарь «ДНР» Пушилин после снежных заносов
Несколько дней назад главарь «ДНР» Денис Пушили пообещал «серьезные кадровые перестановки» по результатам ликвидации последствий снегопадов и заносов. Однако, похоже за нечищеные дороги, в качестве «кадровых изменений» грядут повышения. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Временно оккупированные территории Донецкой области после обильных снегопадов оказались парализованными из-за нечищеных дорог. Из-за выпавшего снега начали обваливаться подъездные козырьки, крыши промышленных предприятий и рынков. Проехать или пройти по дорогам была невозможно или очень проблематично. В заносах оказались автобусы и легковые автомобили.
Главарь «ДНР» Денис Пушилин пригрозил «серьезными кадровыми изменениями». Но, внезапно, оказалось, что «при ликвидации последствий стихии многие службы и ведомства Республики показали свой профессионализм и умение оперативно решать поставленные перед ними задачи».
Таким образом, выходит, что всё было идеально, а «кадровыми изменениями» для «профессионалов», по логике вещей станет повышение в должностях, зарплатах или премии?
Теги: Донбасс, изменение, ДНР, Пушилин, кадры
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