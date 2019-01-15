На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты

15.01.2019 22:38

С 16 по 24 января на КПВВ «Майорское», на въезде в неподконтрольную Горловку, возможны перебои с электроснабжением, что может отразится на работе баз данных пограничников.

Такая информация была обнародована пресс-центром ООС.

Сообщается, что перебои могут быть вызваны аварийно-восстановительными работами, которые будут проводится сотрудниками ГП «Укрэнерго» в районе населенного пункта Майорск на высоковольтных линиях «Углегорская ТЭС — Центральная № 1» и «Углегорская ТЭС — Макеевка».

«Государственная пограничная служба Украины из состава Объединенных сил обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнения перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора „Горловка — Бахмут“ в указанные дни с 08:00 до 09:00», — сказано в сообщении.

В связи с этим, командование ОС просит граждан учесть эту информацию во время планирования поездок через линию разграничения.