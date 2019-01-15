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Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко
В Кремле «пишут» новый сценарий для неподконтрольных территорий Донбасса, ибо предыдущий план давления на Украину при помощи «республик» потерпел фиаско.
Такое мнение высказал в своем материале журналист ТСН Андрей Цаплиенко, передает donpress.com.
По словам журналиста, все бывшее окружение погибшего Захарченко Кремль отстранил от дел. Сейчас менеджментом «республик» занимаются Александр Ананченко, так называемый «премьер-министр ДНР», и Владимир Пашков — председатель загадочной компании «Внешторгсервис». Как сообщал Don Press, доступ к Ананченко имеет очень узкий круг лиц, кроме того, его запрещено фотографировать.
«Местных наемников окончательно отодвинули от больших денег. Им позволили зарабатывать только здесь, на линии фронта, чтобы не дать остыть горячей точке, которую Кремль создал на карте Европы», — пишет журналист.
По информации командующего Объединенными силами Сергея Наева, против Украины на Донбассе воюет более 11 тыс. российских наемников. Это означает, считает Цаплиенко, что треть членов НВФ — военнослужащие российской армии. Они не особо скрываются и открыто заявляют о своей принадлежности. Один из них — полковник военной разведки РФ Александр Сазонов. На Донбассе он руководит оперативной группой российских офицеров «Луганск». Как сообщает украинская контрразведка, группа Сазонова отвечает за дискредитацию наших военных.
В Москве понимают, что Минские соглашения утратили смысл, и в новом году готовят новую военную стратегию по отношению к Украине.
«…для Москвы Минские соглашения потеряли смысл. Какой план победит — теперь пока не понятно. И, похоже, российские офицеры на Донбассе перестали прятаться. А, следовательно, оккупированные территории в 2019 на пороге больших перемен», — считает журналист.
Теги: Россия, Донбасс, сценарий, ДНР, ЛНР, НВФ, Минские соглашения
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