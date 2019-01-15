Последние новости раздела
- Житель Донецка снял рождественскую прогулку по заснеженному городу. ВИДЕО08:46
- Житель Донецка еле выжил после пребывания в "Изоляции": история для тех, кто все еще верит в "братскую" Россию08:36
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО08:29
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"08:20
- В Сети высмеяли фото ликвидированных боевиков "Л/ДНР": "Они не семена, они удобрение"08:04
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе и получили жесткую ответку07:55
- Стало известно о смерти члена НВФ «ДНР» из Горловки07:46
- Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"07:32
- "В холодильнике пусто, батарея не греет, гробы приходят", - в "ДНР" захотели "вернуть" украинцев в Россию22:00
- На Донбассе с ВСУ произошла трагедия: есть убитый и раненые21:04
Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»
15.01.2019 08:52
Сегодня, 15 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, зафиксированы очереди из 255 авто.
Все КПВВ на донбасской линии разграничения открылись во вторник по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 30/70;
«Марьинка» - 30/40;
«Новотроицкое» - 35/50;
«Гнутово» - 0/0.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, Майорск, КПВВ, очереди, ГПСУ
Читайте также:
- Погані новини з КПВВ "Майорськ" і КПВВ "Мар'їнка"
- С утра очередями огорчил КПВВ "Марьинка", а у КПВВ "Майорск" все авто - в одну сторону
- Що зараз коїться на КПВВ "Гнутове" і "Майорськ"
- Донбасс: экстремальное пересечение линии соприкосновения – травмы и ночные проблемы
- Жах на КПВВ "Майорськ" - з обох сторін біля 800 людей
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Житель Донецка снял рождественскую прогулку по заснеженному городу. ВИДЕО08:46
- Житель Донецка еле выжил после пребывания в "Изоляции": история для тех, кто все еще верит в "братскую" Россию08:36
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО08:29
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"08:20
- В Сети высмеяли фото ликвидированных боевиков "Л/ДНР": "Они не семена, они удобрение"08:04
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе и получили жесткую ответку07:55
- Стало известно о смерти члена НВФ «ДНР» из Горловки07:46
- Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"07:32
- "В холодильнике пусто, батарея не греет, гробы приходят", - в "ДНР" захотели "вернуть" украинцев в Россию22:00
- На Донбассе с ВСУ произошла трагедия: есть убитый и раненые21:04
- Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»08:52
- Житель Донецка снял рождественскую прогулку по заснеженному городу. ВИДЕО08:46
- Против Ивлеевой и Дудя подали иск за оскорбление Путина08:40
- Житель Донецка еле выжил после пребывания в "Изоляции": история для тех, кто все еще верит в "братскую" Россию08:36
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО08:29
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"08:20
- «Не явился»: в ГПУ сообщили, что Гирикин не пришел на допрос08:11
- В Сети высмеяли фото ликвидированных боевиков "Л/ДНР": "Они не семена, они удобрение"08:04
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе и получили жесткую ответку07:55
- Стало известно о смерти члена НВФ «ДНР» из Горловки07:46
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий