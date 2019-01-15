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Оккупанты РФ убили одного бойца ООС, двое ранены: "ответка" ВСУ была суровой - у врага много "200-х"
Личный состав Вооруженных сил Украины несет санитарные и летальные потери в результате более десяти провокаций незаконных бандформирований "Л/ДНР".
В понедельник, 14 января, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, не применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение, передает "Диалог.UA".
В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" боевики атаковали ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новомихайловка, Павлополь, Старогнатовка, Чермалык, Тарамчук, Пески и Водяное. Кроме того, оккупанты РФ били по позициям ВСУ вблизи Гладосово, Новотошковское, Крымское, Трехизбенка. К несчастью, из-за подлых вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Согласно данным разведки, четверо оккупантов были уничтожены и троих ранили.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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