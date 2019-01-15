Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт

15.01.2019 20:45

Сегодня в день четвертой годовщины перехода территории Донецкого аэропорта им. С.С. Прокофьева под контроль подразделений НВФ «ДНР» главарь ОРДО Денис Пушилин назвал жестокие бои «стратегической победой».

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Так, Пушилин отметил:

«Четыре года назад после многодневных кровопролитных боев аэропорт был отвоеван. Это стало не просто стратегически важной победой, но и символом решимости наших воинов, символом несгибаемой воли наших жителей в борьбе за свободу и независимость».

При этом он выразил уверенность, что по окончании войны «аэропорт будет восстановлен и станет памятником, увековечивающим подвиг героев НВФ».