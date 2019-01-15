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В «ДНР» начали действовать новые правила «растаможки» автомобилей
В «ДНР» с января 2019 года «растаможку» автомобилей, имеющих иностранную регистрацию, можно оплатить в рассрочку в течение 10 лет. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал «заместитель председателя комитета по транспорту и связи народного совета ДНР» Сергей Сверчков.
Отмечается, что в прошлом году в «ДНР» не знали, что делать с автомобилями, имеющими иностранную регистрацию, поэтому действовали правила перезаезда – каждые три месяца нужно было пересекать «границу республики». Новые правила приняли в декабре 2018 года.
«Если вы хотите покупать транспортные средства в РФ – без пошлины на год, если в иных странах, входящих в Евразийский экономический союз – платите 10% от стоимости растаможки и катаетесь год без растаможки, можете сколько угодно пересекать границу, но нет привязки к перезаезду каждые три месяца», – заявил Сверчков.
«Российские автомобили и стран, входящих в ЕЭС, беспошлинно катаются на территории ДНР. Единственное, что для автомобилей из РФ, стран Евросоюза, Грузии и иных остается обязательная постановка на учет в течение 10 дней со дня пересечения наших границ в отделениях МРЭО», – добавил он.
По его словам, «растаможка» и оплата «пошлин» в «ДНР» происходит непосредственно в пункте пропуска. «Таможня принимает эти сборы. Привязка идет к кубатуре автомобиля – от 0,3 до 0,6 евро за куб. Единая ставка в 10% от растаможки дает нашим гражданам возможность оформить растаможку своего автомобиля в рассрочку», – утверждает Сверчков.
Он также сообщил, что через 5 лет ежегодной выплаты в размере 10% от стоимости «растаможки» автовладелец может полностью «растаможить» свое авто, оплатив остальные 50% одним платежом. В «ДНР» также уверяют, что рассрочка на «растаможку» беспроцентная.
Источник «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, правила, растаможивание, автомобиль, ДНР
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